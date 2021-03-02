السعودية اليوم / تدشين مركز لقاحات كوفيد 19 بمستشفى جامعة نجران



نجران 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واس

دشَّن معالي رئيس جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي اليوم مركز لقاحات

واطلع رئيس الجامعة على جاهزية المركز والخدمات التي يقدمها بدءًا من التسجيل والفرز الحراري وسجل المريض الصحي وأخذ الجرعة، والإجراءات اللازمة بعد تلقي الجرعة.

وأشار الدكتور السبيعي إلى تخصيص 18 ألف جرعة للجامعة في مرحلتها الأولى لخدمة منسوبي ومنسوبات الجامعة وجميع المواطنين والمقيمين في المنطقة.

من جهته أوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور يوسف الحازمي أن المراكز التي تتبع للجامعة حُددت في المستشفى الجامعي، وعيادات أعضاء هيئة التدريس بالمدينة الجامعية، ومركز بكلية العلوم والآداب في محافظة شرورة، مجهزة بالتجهيزات اللازمة وكادر طبي متخصص.

//انتهى//

20:24ت م

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نجران 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واسدشَّن معالي رئيس جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي اليوم مركز لقاحات كورونا " كوفيد 19" بالمستشفى الجامعي ، بحضور وكلاء الجامعة.واطلع رئيس الجامعة على جاهزية المركز والخدمات التي يقدمها بدءًا من التسجيل والفرز الحراري وسجل المريض الصحي وأخذ الجرعة، والإجراءات اللازمة بعد تلقي الجرعة.وأشار الدكتور السبيعي إلى تخصيص 18 ألف جرعة للجامعة في مرحلتها الأولى لخدمة منسوبي ومنسوبات الجامعة وجميع المواطنين والمقيمين في المنطقة.من جهته أوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور يوسف الحازمي أن المراكز التي تتبع للجامعة حُددت في المستشفى الجامعي، وعيادات أعضاء هيئة التدريس بالمدينة الجامعية، ومركز بكلية العلوم والآداب في محافظة شرورة، مجهزة بالتجهيزات اللازمة وكادر طبي متخصص.//انتهى//20:24ت م0224

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