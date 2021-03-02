شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تدين بشدة استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب وزير الخارجية الأمريكي إنتوني بلينكن عن إدانته بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صارخاً باليستياً على مدينة الرياض، والهجوم بمقذوف عسكري على منطقة جازان أسفر عنه إصابة خمسة مدنيين.

وندد بلينكن في بيان صحفي اليوم هجوم المليشيا المدعومة من إيران على محافظة مأرب، وقال إن الحوثيين يزيدون من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، موضحاً أن تورط إيران في اليمن يؤجج لهيب الصراع، ويهدد بمزيد من التصعيد وسوء التقدير وعدم الاستقرار الإقليمي.

وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي تستخدم الأسلحة والاستخبارات والتدريب والدعم الإيراني لشن هجمات تهدد الأهداف المدنية والبنية التحتية في اليمن والمملكة.

وجدد تأكيده التزام بلاده بتعزيز المساءلة عن أفعال ميليشيا الحوثي الخبيثة والعدوانية التي تشمل تفاقم الصراع في اليمن، ومهاجمة شركاء الولايات المتحدة بالمنطقة، وخطف المدنيين وتعذيبهم، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وقمع الشعب اليمني في المناطق التي يسيطرون عليها، وتدبير هجمات مميتة خارج حدود اليمن.

وأضاف أن الولايات المتحدة تعمل بجد على المستويات العليا جنباً إلى جنب مع الأمم المتحدة وغيرها من أجل إنهاء هذا الصراع ومعالجة الأزمة الإنسانية التي يواجهها الشعب اليمني.