شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون الإسلامي تدين استمرار ميليشيا الحوثي استهداف المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت منظمة التعاون الاسلامي، اليوم، بأشد العبارات المحاولة الفاشلة لميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق طائرة دون طيار (مفخخة) باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية بالمملكة، حيث تمكن تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وشدد أمين عام المنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، على إدانة المنظمة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يمدها بالمال والسلاح، في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.