شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على شخص سرقوا 17 مركبة بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت شرطة مكة ، القبض على شخص ارتكب جرائم سرقة 17 مركبة وأجهزة كهربائية

وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهات المختصة بشرطة العاصمة المقدسة من القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر، لارتكابه جرائم سرقة (17) مركبة، وأجهزة كهربائية، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.