موعد صرف حساب المواطن بالتاريخ الهجري وكيفية التسجيل به

يبحث الكثيرون عن موعد صرف حساب المواطن بالتاريخ الهجري وكيف يمكن التسجيل به، حيث أصبح ذلك الحساب من الحسابات المهمة التي تساعد المواطن السعودي في توفير المتطلبات الشهرية، وهو خدمة حكومية أتاحتها الحكومة السعودية لجميع المواطنين، كما أن لها دور كبير في تحقيق حماية اجتماعية كاملة، لضمان عدم التأثير على المواطنين السعوديين بأي تغير في إصلاحات النظام الاقتصادي السعودي حتى عام 2030.

موعد صرف حساب المواطن بالتاريخ الهجري

تم عمل جدول يتم الاطلاع من خلاله على مواعيد صرف حساب المواطن بالتاريخ الهجري، وفيما يلي المعلومات الخاصة بهذا الجدول:

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تاريخ الصرف يكون الحادي عشر بشهر أكتوبر 2021 م، الموافق للرابع والعشرين بشهر صفر 1442 هـ.

ويوم العاشر من نوفمبر 2021 م، الموافق 24 بشهر ربيع الأول سنة 1442 هـ.

ويوم العاشر من ديسمبر 2021 م، الموافق الخامس والعشرين من ربيع الثاني 1442 هـ.

ومن هذا الجدول يتحقق المواطن من موعد الصرف بالتاريخ الهجري والميلادي أيضًا.

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كيفية التسجيل بحساب المواطن

طريقة التسجيل تكون كالتالي:

الدخول لرابط حساب المواطن بالضغط “هنا“.

يقوم المواطن بإدخال كل ما هو مطلوب من بيانات كرقم الهوية، والاسم، ومحل الإقامة ورقم الهاتف.

ثم يقوم المواطن باختيار كلمة “صوتك مسموع”.

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البيانات المطلوبة للتسجيل

يجب على المواطن تسجيل بعض البيَّانات الأساسية، والتي تساعده على معرفة موعد الصرف، ومن أهمها التالي: