موعد صرف حساب المواطن وكيفية تقديم اعتراضات مالية

حساب المواطن يعد من البرامج التي تهدف المملكة السعودية به مساعدة الفقراء والبسطاء من المواطنين ذوي الدخل المحدود، وذلك عن طريق تقديم دعم مالي بشكل دائم ليساعدهم في المعيشة، وأعلن برنامج الدعم لحساب المواطن عن الموعد الخاص بإيداع الدفعة 39 في الشهر الحالي، والذي سيصرف يوم 10 بالشهر الميلادي، أو باليوم الذي قبله أو الذي يليه، إذا كان موافقًا ليوم عطلة.

موعد حساب المواطن لدفعة 39 بشهر فبراير سنة 2021

يتساءل جميع المستفيدين من هذا البرنامج عن ميعاد نزول دفعة 39، وإيداعها بحسابات المواطنين البنكية، وردًا على ذلك الاستفسار فقد قام حساب المواطن عبر صفحته الرسمية بتوضيح أنه باقي سبعة أيام على موعد صرف هذه الدفعة.

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كما أوضح أيضًا أن تم الصرف والإيداع للمبالغ المستحقة بالحسابات البنكية الخاصة بالمواطنين، الذي تنطبق عليهم الشروط الخاصة بالاستحقاقات الأهلية، وظهور حالات مؤهلة لذلك ليتم الصرف، لذلك يجب على المواطنين الدخول من خلال رابط “حساب المواطن” الرسمي والاستعلام عن نتيجة الأهلية لهم قبل ميعاد صدور الدفعة التاسعة والثلاثين، ومعرفة حالة الأهلية.

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خطوات التقديم على اعتراض مالي

تسجيل الدخول لحساب المواطن من البوابة الإلكترونية من هنا.

أن يقوم المواطن بالضغط على الأيقونة الخاصة بالدفعات المالية.

يقوم المواطن بنقر الأيقونة تقديم اعتراض.

اختيار ما نوع الاعتراض (صفر أو دفعة ناقصة) أو (دفعة لم يتم استلامها والقيام بتقديم كَشف حساب).

بعد إنهاء كل تلك الخطوات، انقر أيقونة إرسال.

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