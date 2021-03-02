شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض: القبض على مُطلق النار على واجهة مبنى لمركز صحي والان مع التفاصيل



جدة - خالد شويل - صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يطلق النار على واجهة مبنى لمركز صحي بأحد أحياء مدينة الرياض، بعد منعه من الدخول لعدم تقيده بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فايروس كورونا ( كوفيد 19 )، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وضبط بحوزته السلاح المستخدم (مسدس)، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.