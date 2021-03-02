اخبار السعوديه

السعودية | المملكة المتحدة تدين هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية على جازان

0 نشر
السيد عبدالرحمن 0 تبليغ

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المملكة المتحدة تدين هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية على جازان والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل دقيقة واحدة - 9:08 مساءً, 2 مارس 2021 م

المناطق - واس

أدانت المملكة المتحدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مقذوفا عسكريا تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان،ما أسفر عن إصابة عددٍ من المدنيين وتضرر الأعيان المدنية.
وأكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في تصريح له اليوم أن المملكة المتحدة ملتزمة بجهود الأمم المتحدة لإنهاء الصراع في اليمن, وبناء سلام دائم يوفر الأمن للمملكة العربية .

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا