الخضيري: الشائعات ضد لقاحات كورونا يطلقها مجاهيل ومضحكة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد أستاذ وعالم المسرطنات فهد الخضيري أن الشائعات ضد لقاحات كورونا لا تستند على أبحاث محكّمة، ولا تستند على دراسات علمية موّثقة.

شائعات مضحكة:

وتابع الخضيري، في تغريدة له عبر تويتر، أن الشائعات هي “سواليف” من مجاهيل غير متخصصين ومعظمها من نسج الخيال، والمضحك أنهم ربطوها بالعقم، والمتتبع لتلك الإشاعات لا يجد أي مستند علمي موثوق أبدًا، موضحًا أن معظمها من مواقع تبحث عن مشاهدات أعلى بالكذب والتهويل.

تدشين مراكز لقاحات كورونا:

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

وأوضح العبدالعالي الخميس الماضي أن عدد الذين تلقوا لقاح كورونا (كوفيد-19) وصل عددهم إلى 639,587 ألفًا، مؤكدًا أن اللقاحات المعتمدة والمجازة في المملكة لقاحات فعالة وآمنة، وهي متوفرة في مناطق المملكة كافة.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إلى أن المتأخرين في أخذ اللقاح قد يؤثر على صحتهم، مشددًا على عدم الانسياق وراء الشائعات.

التطعيم بلقاح كورونا عبر المركبات:

وبدأت وزارة الصحة إعطاء لقاح كورونا للمسجلين في تطبيق صحتي عبر المركبات في كل من (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، أبها).

ودعت الوزارة الجميع إلى المبادرة بحجز موعد لأخذ لقاح كورونا في أقرب مركز عبر تطبيق صحتي.

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