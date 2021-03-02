صحة عسير تدعو 21 متبرعًا بالدم لاستلام شهادات وميداليات الاستحقاق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-02

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

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دعت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير 21 شَخْصًا من المتبرعين بالدم بمراجعة إدارة التواصل والعلاقات العامة والتوعية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة لتَسَلُّم شهادات التبرع وميداليات الاستحقاق الخَاصَّة بهم.

حث المجتمع على التبرع بالدم:

الجَدِيرٌ بِالذِّكْرِ أن مستشفيات عسير لا تزال تنظم عددًا من الحملات الخَاصَّة بالتبرع لدعم مخزون بنوك الدم لخدمة المرضى المحتاجين، إضافة إلى القيام بجهود توعوية عبر مختلف الوسائل الحديثة لحث المجتمع على ضرورة التبرع لأهمية القصوى التي تمثلها كل عملية تبرع بالدم، في إنقاذ حياة المرضى إلى جانب الفوائد الصحية الأخرى على صحة المتبرع بالدم.

أسماء المتبرعين:

وفيما يلي أسماء المتبرعين:

1 مشعل علي سعد القحطاني

2 سياف محمد منير الشهراني

3 عبدالله محمد علي الأحمري

4 أحمد عبدالله أحمد عسيري

5 سعيد علي بخيت الزهراني

6 علي عبدالله فايز الأسمري

7 طامي أحمد محمد عسيري

8 إبراهيم علي عايض القحطاني

9 زيد علي زيد عسيري

10 سالم زوعام مطروي القحطاني

11 محمد عبدالله محمد القحطاني

12 غثيان عامر غثيان العمري

13 خالد سعد عايض الخنفري

14 سعيد محمد سعيد القحطاني

15 ظافر علي ظافر الشهري

16 أحمد عبدالله أحمد زياد

17 سعيد فارس مبارك القحطاني

18 أحمد سليمان فرحان الفيفي

19 عبدالرحمن محمد مشبب الشهري

20 علي سعيد آل لاحق السرحاني

21 محمد أحمد محمود راشد

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