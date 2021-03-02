أمير الكويت يصدر مرسومًا بتشكيل الحكومة الجديدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-02

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أصدر أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، مرسومًا بتشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد أن رفع رئيس الحكومة المكلف الشيخ صباح خالد الصباح، إلى أمير البلاد أسماء الوزراء في التشكيل الجديد.

ملامح الحكومة الجديدة:

وكشفت مصادر مطلعة لـ”القبس” الكويتية عن أبرز ملامح التشكيلة الحكومية الجديدة التي انتهى إليها رئيس الوزراء المكلف الشيخ صباح الخالد، وينتظر أن تؤدي غدًا الأربعاء اليمين الدستورية أمام الأمير نواف الأحمد.

وقالت المصادر: إن التشكيلة الجديدة ستضم نائبين لرئيس الوزراء، هما الشيخ حمد جابر العلي نائبًا لرئيس الوزراء وزيرًا للدفاع، وعبدالله الرومي نائبًا لرئيس الوزراء وزيرًا للعدل وتعزيز النزاهة.

خروج 4 وزراء:

كما أن التشكيلة الجديدة شهدت تغييرات في أعضاء الحكومة الحالية التي خرج منها 4 وزراء هم: نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح (اعتذر عن المنصب)، ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج، ووزير العدل نواف الياسين، ووزير الخدمات وزير الدولة لشؤون الإسكان عبدالله معرفي، بحسب المصادر.

وضمت التشكيلة الجديدة 4 وزراء جدد، هم عبدالله الرومي وكل من مشعان العتيبي وزيرًا للكهرباء والماء، وشايع الشايع وزيرًا للبلدية والإسكان، وعبدالله السلمان وزيرًا للتجارة والصناعة.

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