الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-02

توجيه من النائب العام بالقبض على مطلق النار على المنشأة الصحية

متابعات الخليج 365 - الرياض

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وجه النائب العام، الشيخ سعود المعجب، بالقبض على شخص أطلق النار على منشأة صحية.

وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه بناءً على ما تم توثيقه من قبل مركز الرصد النيابي لفيديو يظهر محتواه مواطنًا يقوم بإطلاق النار من مسدس بحوزته على منشأة صحية، فقد صدر أمر النائب العام بالقبض عليه والتحقيق معه فورًا؛ لمعرفة الدوافع وراء جريمته وإحالته إلى المحكمة المختصة لينال جزاءه.

جريمة تستوجب التوقيف:

وأشار المصدر إلى أن إطلاق النار يعد من الجرائم الموجبة للتوقيف وفقًا لقرار النائب العام رقم (1) وتاريخ 1/ 1/ 1442هـ، فيما يواجه هذا الجاني العقوبات الجزائية المشددة لقيامه بالاعتداء على أحد المرافق الحيوية العامة.

وأكد المصدر أن النيابة العامة معنية بالحماية الجزائية للمنشآت العامة، وبخاصة المنشآت الصحية، وحماية منسوبيها والمستفيدين منها، وأن المساس بها يضع الجاني تحت طائلة المُساءلة الجزائية المشددة طبقًا للأنظمة ذات العلاقة.

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