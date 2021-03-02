الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-02

13 مركزًا للقاحات كورونا في مكة المكرمة يواصلون إعطاء اللقاح

متابعات الخليج 365 - واس

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تواصل مراكز لقاحات كورونا بالعاصمة المقدسة البالغة ثلاثة عشر مركزا باستقبال المواطنين والمقيمين المسجلين عبر تطبيق “صحتي” لإعطائهم لقاح “كوفيد – 19” من خلال الفرق الصحية المؤهلة، وسط تدابير احترازية ووقائية لمنع الازدحام ووفق إجراءات تنظيمية تامة.

الأولولية لكبار السن:

وأوضحت صحة العاصمة المقدسة أن أولوية الحصول على اللقاح لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسمنة المفرطة ونقص المناعة‏.

فيما نوه عدد من المتلقين للقاح بالدعم الكبير من القيادة الرشيدة للحد من انتشار جائحة “كورونا”، مثمنين دور الممارسين الصحيين والممارسات الصحيات وجميع العاملين بالقطاع الصحي والجهات المساندة الذين يتفانون في تقديم كل ما في وسعهم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

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