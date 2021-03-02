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شكرا لقرائتكم القبض على شخص في مكة المكرمة سرق 17 مركبة وأجهزة كهربائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-02
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القبض على شخص في مكة المكرمة سرق 17 مركبة وأجهزة كهربائية
جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية
متابعات الخليج 365 - واس
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أعلنت شرطة مكة المكرمة عن القبض على شخص ارتكب جرائم سرقة 17 مركبة وأجهزة كهربائية.
تفاصيل العملية:
وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهات المختصة بشرطة العاصمة المقدسة من القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر، لارتكابه جرائم سرقة (17) مركبة، وأجهزة كهربائية، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
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