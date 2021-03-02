وفد الشورى يقف ميدانيًا على خدمات ميناء جدة الإسلامي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

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زار وفد لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة هزاع بن بكر القحطاني في جدة اليوم الثلاثاء، ميناء جدة الإسلامي، رافقهم خلالها مدير عام ميناء جدة الإسلامي المهندس ماجد بن رافد العرقوبي، وعددٌ من المسؤولين في الميناء.

تطوير ميناء جدة الإسلامي

واطّلع الوفد في بداية الزيارة على عرض مرئي قدمه المسؤولون في الميناء، حيث اُستعرض خلاله الخطة التطويرية لميناء جدة الإسلامي وما يتعلق بأداء الميناء خلال عام ٢٠٢٠م، والخلفية التاريخية لميناء جدة الإسلامي منذ أن أُنشئ وحتى الآن، كما شمل العرض المنجزات التي حققها الميناء، وأهم التحديات التي تواجهه في الفترات المقبلة.

عقب ذلك انتقل وفد اللجنة إلى جولةٍ داخل جنبات الميناء بدايةً من حجر الأساس الذي وُضع في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود -رحمه الله-، ومن ثم زيارة محطة بوابة البحر الأحمر للحاويات، وتم خلالها التعرف على آليات استقبال السفن وآلية العمل داخل الميناء، كما شملت الزيارة وقوف الوفد على مقر الشركة السعودية لتنمية التجارة وإعادة التصدير داخل الميناء.

وقدم أعضاء اللجنة أعضاء المجلس خلال الزيارة عددًا من الأسئلة والاستفسارات للمسؤولين في الميناء حيث أجاب المسؤولون عن أسئلة واستفسارات اللجنة.

رفع جودة الخدمات التي يقدمها الميناء

من جانبه أشار عضو المجلس رئيس اللجنة هزاع القحطاني إلى أن اللجنة اطلعت خلال الزيارة على ما يقدمه ميناء جدة الإسلامي من خدمات وأعمال، مؤكدًا أهمية العمل لرفع جودة الخدمات التي يقدمها الميناء للنهوض بالموانئ في المملكة العربية السعودية إلى أعلى المستويات العالمية.

وأكد رئيس اللجنة إلى أن زيارة لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى لميناء جدة الإسلامي تجسد الدور الرقابي الذي يضطلع به المجلس ممثلًا بلجانه، وتعبر الزيارة عن العمل التكاملي والمشترك بين مجلس الشورى وكافة الجهات الحكومية للمساهمة في رفع جودة الخدمات التي تقدم على مختلف المستويات، ومشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن اختصاصات اللجنة كونها تتدارس في كل عام مالي التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ.

أهمية ميناء جدة الإسلامي

وأشار القحطاني إلى أهمية الميناء نظرًا لموقعه الاستراتيجي الذي يقع على خط الملاحة الدولي البحري على ساحل البحر الأحمر، والذي يقوم بربط ثلاث قارات، وكونه الميناء الرائد للبحر الأحمر، مشيرًا إلى العمق التاريخي الذي يجسده الميناء وجودة بنيته التحتية مؤكدًا ضرورة العمل لتطوير آليات العمل داخل الميناء لمستويات عالية.

وضم وفد مجلس الشورى أعضاء المجلس أعضاء لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وهم: نائب رئيس اللجنة الدكتور متعب المطيري، والدكتور خيران رجب، والأستاذ بندر عسيري، والدكتورة لطيفة العبد الكريم، والأستاذ أسامه الخياري، والدكتور عبد العزيز الجلعود، والدكتور عيسى العتيبي، والدكتور هتان تمراز، والدكتور هشام الفارس.



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