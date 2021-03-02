كارثة صحية تهدد البشر بحلول 2050

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-02

متابعات الخليج 365 - متابعة

العناوين الفرعية

اسمع الخبر

من المتوقع أن يعاني نحو مليارين ونصف مليار شخص في كل أنحاء العالم مشاكل في السمع بحلول عام 2050، أي: ما نسبته شخص واحد كل أربعة، وفقًا لتقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، شدد على “الحاجة إلى العمل سريعًا على تعزيز جهود الوقاية من فقدان السمع وعلاجه”.

علاجات الأذن:

ونبهت المنظمة في بيان إلى أن “ما لا يقل عن 700 مليون من هؤلاء الأشخاص يجب أن يحصلوا على علاجات الأذن والسمع وخدمات إعادة التأهيل الأخرى”.

وأشار التقرير العالمي الأول للمنظمة عن السمع إلى أن “من الممكن تفادي 60 بالمئة من حالات فقدان السمع عند الأطفال عن طريق التطعيم ضد الحصبة الألمانية والتهاب السحايا، وتحسين رعاية الأمهات والمواليد الجدد أو الكشف المبكر عن التهاب الأذن الوسطى وإدارته”.

أما فيما يتعلق بالبالغين، فأوصى التقرير بالحماية من الضوضاء ومراقبة الأدوية الضارة بالأذن واتباع النظافة الجيدة لتجنب فقدان السمع.

فقدان السمع:

وحذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس من أن “فقدان السمع غير المعالج يمكن أن يكون له تأثير مدمر على قدرة الناس على التواصل والدراسة وكسب لقمة العيش، ويمكن أن يؤثر أيضًا على صحتهم النفسية وقدرتهم على الحفاظ على العلاقات”.

شارك الخبر