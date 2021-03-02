شكرا لقرائتكم خبر عن صحة عسير تدعو 21 متبرعا بالدم لاستلام شهادات وميداليات الاستحقاق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دعت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، 21 متبرعاً بالدم، لمراجعة إدارة التواصل والعلاقات العامة بالمديرية، لاستلام شهادات التبرع وميداليات الاستحقاق الخَاصَّة بهم، وهم: مشعل علي سعد القحطاني، سياف محمد منير الشهراني، عبد الله محمد علي الأحمري، أحمد عبد الله أحمد عسيري، سعيد علي بخيت الزهراني، علي عبد الله فايز الأسمري، طامي أحمد محمد عسيري، إبراهيم علي عايض القحطاني، زيد علي زيد عسيري، سالم زوعام مطروي القحطاني، محمد عبد الله محمد القحطاني، غثيان عامر غثيان العمري، خالد سعد عايض الخنفري، سعيد محمد سعيد القحطاني، ظافر علي ظافر الشهري، أحمد عبد الله أحمد زياد، سعيد فارس مبارك القحطاني، أحمد سليمان فرحان الفيفي، عبد الرحمن محمد مشبب الشهري، علي سعيد آل لاحق السرحاني، محمد أحمد محمود راشد.

يُذكر، أن مستشفيات عسير، لا تزال تنظم حملات خَاصَّة بالتبرع لدعم مخزون بنوك الدم لخدمة المرضى المحتاجين، إِضَافَةً إلى القيام بجهود توعوية عبر مختلف الوسائل الحديثة لحث المجتمع على ضرورة التبرع، نظراً لأهميته القصوى التي تمثلها كل عملية تبرع بالدم، في إنقاذ حياة المرضى علاوة على الفوائد الصحية الأخرى على صحة المتبرع.