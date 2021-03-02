شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس منتدى علماء أفريقيا يستنكر ادعاءات التقرير الأمريكي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استنكر رئيس منتدى علماء أفريقيا رئيس التجمع الثقافي الإسلامي بموريتانيا وغرب أفريقيا الشيخ محمد الحافظ النحوي، التقرير الذي تم تزويد الكونغرس الأمريكي به حول جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي ـ رحمه الله ـ، مشيرًا إلى أن التقرير ما هو إلا محاولة بائسة استندت على ادعاءات واهية لاستهداف المملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا.

وأضاف الشيخ النحوي أن التقرير الذي نشرته وكالة المخابرات الأمريكية لم يقدم أي أدلة تثبت مزاعمه الباطلة، وهو مجرد حلقة جديدة من حلقات الاستهداف التي طالما حاولت بعض القوى أن تعرقل من خلالها أمن واستقرار شعوب الأمة الإسلامية بحجج ومزاعم قضايا حقوق الإنسان رغم تورطها المعلوم بجرائم مشهودة ومعلومة ضد الإنسانية.

وزاد فضيلته، إن التقرير لا يستهدف فقط المملكة العربية السعودية وإنما يستهدف العالم الاسلامي أجمع، ونحن باسم كل المنتسبين للتجمع الثقافي الاسلامي ولمنتدى علماء أفريقيا ولمؤسسة أفريقيا للعلم والعمل من مشايخ ودعاة وعلماء نعلن وقوفنا مع المملكة وقيادتها حفظهم الله، ونؤكد أن أمن بلاد الحرمين الشريفين هو أمن كل المسلمين في العالم، ويعتبر بالنسبة لكل المسلمين حيث ماكانوا خطا أحمر لما تمثله المملكة العربية السعودية من رمزية دينية وروحية ولما تقوم به من خدمة للاسلام والمسلمين في ظل قيادتها الرشيدة.

وأشاد رئيس منتدى علماء أفريقيا بما ورد عن مختلف القادة والقوى الدولية من بيانات مؤيدة لقيادة المملكة وكذلك ماورد في بيان رابطة العالم الاسلامي التي عبرت عن رأي علماء الأمة ومشايخها، مؤكدًا الثقة بأن المملكة ستنتصر على هذا الاستهداف الواهي كما انتصرت في أزمات سابقة وستبقى منارة علم وهدى ومأوى يأوي إليه المسلمون من كل حدب وصوب؛ سائلًا الله أن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين وبلاد المسلمين جميعا من شر المؤامرات والدسائس.