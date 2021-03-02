لماذا تفضل دول العالم نظام الفصلين الدراسيين على الثلاثة والأربعة؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تدرس وزارة التعليم تحويل العام الدراسي إلى 3 فصول بدلا من اثنين، تستخدم المدارس والجامعات والكليات في مختلف الدول تقويما دراسيا مختلفا عن بعضها البعض، وأكثر هذه الأنظمة الدراسية استخداما هي نظام الفصلين الدراسيين ونظام الفصول الثلاثة ونظام الفصول الأربعة، وذلك بحسب المواقع الأمريكية (ريزيليينت ايدوكيتر) و(يونيفيرسيتي اف بيبول) و(ستدي يو اس ايه)..

»مكة» رصدت الأنظمة الأكاديمية وعدد الإجازات والسرعة التي يتم تناول بعض المواد خلالها والاختلافات بين الأنظمة الثلاثة، التي لكل منها إيجابياته وسلبياته من وجهتي نظر الطلاب والمعلمين.

إيجابيات الانتقال السلس

تعمل طريقة الفصلين بنفس الطريقة كمعظم مدارس التعليم الثانوي، وبالتالي يفضل بعض الطلاب الانتقال إلى جامعات تتوافق مع نفس النظام.

علاقة الطلاب مع المعلمين



يتمكن الطلاب من إقامة علاقات قوية مع المعلمين بما أن الصفوف الدراسية أطول وقتا.

قصر مدة الدروس

يصبح وقت الصفوف الدراسية أقصر نتيجة لوجود خمسة أسابيع إضافية - مقارنة مع نظام الفصول الأربعة. قد تتكرر الصفوف بشكل أكبر خلال الأسبوع، ولكن مدة الصف الواحد تتراوح بين 50 إلى 75 دقيقة، بينما قد تصل في الأخير إلى 90 وحتى 120 دقيقة للصف الواحد.

التطور المهني

يتميز نظام الفصلين بإجازات أطول، ما يمنح المعلمين والأساتذة المزيد من الوقت للتجهيز للفصل الدراسي ومزاولة أبحاثهم الخاصة.

السلبيات

يقضي الطلاب الكثير من الوقت والمال في حال قرروا تحويل التخصص في منتصف الفصل.

يصعب على الطلاب إعادة رفع معدلاتهم في حال تعثرهم في الصف بسبب ارتفاع عدد الوحدات الدراسية

إيجابيات وسلبيات نظام الفصول الأربعة

المرونة

يمنح هذا النظام الطلاب القدرة على المشاركة في المزيد من الصفوف في كل عام. وذلك يعني المزيد من المرونة للراغبين بتجربة المواد المختلفة، كما أن تحويل التخصص في منتصف الطريق أسهل. حمل دراسي أقل

في العادة يميل الطلاب إلى اختيار عدد صفوف أقل في الربع الواحد، وذلك يعني زيادة التركيز على المواد التي تتم دراستها خلال الربع الدراسي.

اختلاف النظام الأكاديمي في بعض الدول

أمريكا

تتبع الجامعات عدة أنظمة أكاديمية باختلاف المرحلة التعليمية:

تتبع أغلبية المدارس الابتدائية والتعليم الثانوي في العادة نظام الفصلين (18أسبوعا لكل فصل دراسي).

تتبع أغلب الكليات والجامعات نظام الفصلين بينما 20% منها تتبع نظام الفصول الأربعة.

تقسم بعض الجامعات السنة الأكاديمية إلى ثلاثة فصول مدة كل منها 10 أسابيع بمعدل دراسة 3 مواد في كل فصل.

بريطانياتقسم السنة الأكاديمية في المراحل الابتدائية والثانوية في العادة الى ثلاثة فصول (الخريف، الربيع، الصيف).

تفصل بين الفصول عطلتان تبلغ مدة كل منهما أسبوعين:

عطلة الميلاد والتي تحل بين فصلي الخريف والربيع.

عطلة الفصح التي تفصل بين فصلي الربيع والصيف.

تتبع معظم الجامعات نظام الفصول الثلاثة.

السعودية

تقسم السنة الدراسية إلى فصلين دراسيين. يتبع نهاية كل فصل فترة اختبارات.

البرازيلتتبع أغلب المدارس نظام الفصول الأربعة، بينما تتبع الجامعات نظام الفصلين.

بلجيكاتقسم الجامعات في بلجيكا السنة الدراسية إلى فصلين يتكون كل منهما من 14 أسبوعا.

كنداتتبع المدارس الابتدائية والمتوسطة نظام الفصول الثلاثة.

تتبع المدارس الثانوية في كندا نظام الفصلين (الخريف والربيع).

تتبع معظم الجامعات والكليات نظام الفصلين كذلك.

إيطالياتتبع جميع المدارس منذ المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية نظام الفصلين:

الفصل الأول: من سبتمبر حتى فبراير.

الفصل الثاني: من فبراير وحتى بداية يونيو.

تختلف السنة الأكاديمية للجامعات قليلا: حيث يستمر الفصل الأول منذ بداية أكتوبر وحتى نهاية فبراير، ويبدأ الفصل الثاني منذ بداية مارس وحتى نهاية يوليو.

الصين

يستخدم نظام الفصلين في كل من مراحل التعليم الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

تتبع معظم الجامعات والكليات في الصين نظام الفصلين مع محاولة بعض الجامعات تجربة نظام الفصول الأربعة.

فنلنداتقسم السنة الأكاديمية في كل من المراحل الابتدائية والثانوية والكليات إلى فصلين اثنين (الخريف-الربيع)

تبدأ السنة بفصل الخريف في منتصف أغسطس، وتنتهي بفصل الربيع في بداية شهر يونيو.

ألمانياتقسم السنة الدراسية في المانيا إلى فصلين اثنين (سبتمبر إلى فبراير- فبراير إلى يوليو)، كذلك تتبع الجامعات نظام الفصلين مع اختلاف أوقات البدء والانتهاء بحسب الجامعة.

أسترالياتقسم السنة الأكاديمية في المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية الى أربعة فصول، مع وجود عطلة أسبوعين بين الفصل والآخر وتتبعها عطلة لمدة شهر أو شهرين نهاية الفصل الأخير (عطلة الصيف).

تتبع معظم الجامعات الأسترالية نظام الفصلين في العام الدراسي، مع وجود بعض الجامعات التي تتبع نظام الفصول الثلاثة.

بولندا

تتبع بولندا نظام الفصلين في المدارس والجامعات.

تبدأ السنة الدراسية الجديدة منذ الأول من شهر سبتمبر وتنتهي في آخر شهر يونيو. تبلغ مدة عطلة الشتاء حوالي أسبوعان في يناير أو فبراير.

تبدأ السنة الدراسية في الجامعات من الأول من أكتوبر وتنتهي في يناير (فصل الشتاء)، ويبدأ الفصل الصيفي في شهر فبراير حتى شهر يونيو (فصل الصيف).

ينتهي كل فصل دراسي بفترة تقييم، كما ينتهي الفصل الصيفي بالعطلة الصيفية التي تستمر حتى بداية السنة الأكاديمية الجديدة.

اليابانتتبع معظم مدارس اليابان نظام الفصول الثلاثة.

تبلغ مدة عطلة الصيف 6 أسابيع.

الفصل الأول: بداية أبريل حتى شهر يوليو.

الفصل الثاني: بداية سبتمبر وحتى أواخر ديسمبر. تتبعها عطلة نهاية العام لأسبوعين.

الفصل الثالث: بداية يناير وحتى أواخر مارس، تتبعها عطلة الربيع لمدة أسبوعين.

تتبع معظم الجامعات والكليات نظام الفصلين.

المكسيك