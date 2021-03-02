شكرا لقرائتكم خبر الصحة توصي أصحاب الأمراض الصدرية بسرعة التسجيل للقاح كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوصى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، الأشخاص الذين يعانون من الأمراض الصدرية بسرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا «كوفيد 19».

وبين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، أن عدد متلقي اللقاح بلغ حتى الآن 885,411 شخصا، مشيرا إلى أن إعطاء اللقاحات في توسع وازدياد عبر 350 مركزا في مختلف مناطق المملكة، إلى جانب خدمة «التطعيم بلقاح كورونا عبر المركبات» التي دشنت أخيرا. مبينا أن السيدات الحوامل والأطفال حتى الآن لم يسمح بإعطائهم اللقاح، وأن هذا الأمر موقت حتى تنتهي الدراسات.

وأوضح أن المنحنى لا يزال يمر حاليا بمرحلة تذبذب وتتم مراقبته بحذر، وكذلك الحال في الحالات الحرجة بعد الارتفاعات في الأسابيع الأولى من هذه السنة. معربا عن أمله في أن تثمر الإجراءات الوقائية المتخذة وتكون ذات أثر إيجابي في نزول عدد الحالات والعودة للحياة الطبيعية.

وأكد العبدالعالي أن الخدمات الصحية لا تزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث أجرت مراكز تأكد 7,589,160 مسحة، وقدمت عيادات تطمن خدماتها لـ2,033,517 مراجعا، كما قدمت استشاراتها الصحية والطبية لـ28,378,067 عبر مركز 937، كما بلغ إجمالي الفحوص في المملكة 13,727,492 فحصا مخبريا دقيقا.