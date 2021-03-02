أمير مكة يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

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وقال خالد الفيصل «شكرا رجال الدفاع المدني، وفقكم الله وسدد خطاكم».
بعد ذلك كرم عددا من منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة.
إلى ذلك أطلقت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة معرضا افتراضيا يسلط الضوء على المخاطر المحتملة، وطرق الوقاية والحماية منها، والتعريف بالخدمات الالكترونية لأعمال الدفاع المدني، كما يحوي المعرض ركنا عن سلامة الحاج والمعتمر خلال رحلتهم الإيمانية، يتزامن مع فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني، بالتعاون مع ملتقى مكة الثقافي تحت شعار (كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟).
من جهة ثانية أكد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور مشبب القحطاني، ضرورة تنفيذ توجيهات القيادة الرامية للتسهيل على المراجعين والاستماع لمطالبهم وتسخير كل الإمكانات للنهوض بالجوانب التنموية في محافظات المنطقة والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، وذلك خلال ترؤسه الاجتماع الأول لمحافظي المنطقة، الذي جرى خلاله استعراض عدد من الموضوعات التطويرية والتنموية.
وأشار إلى أهمية تأهيل موظفي الإمارة بالمحافظات وتثقيفهم في الجوانب الإدارية والعملية وتسخير التقنية بما يسرع من وتيرة العمل ويعود بالفائدة على المراجعين، مؤكدا في ذات الوقت على ضرورة تنفيذ التوجيهات فيما يخص المعاملات بحلها وليس إحالتها.
كما شدد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وعدم التهاون في تطبيقها.
وتخلل الاجتماع -الذي يأتي لتعزيز التواصل المباشر بين الإمارة والمحافظين والاطلاع بشكل دائم على تقارير التنمية في المحافظات- مناقشة سبل تطوير العمل الإداري والتوسع في التعاملات الالكترونية، مما يسهم في التسهيل على مراجعي المحافظات والمراكز التابعة لها، إضافة إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
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