شكرا لقرائتكم خبر مؤتمر دولي عن جهود المملكة في خدمة الإسلام وترسيخ قيم الاعتدال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونوه رئيس الجامعة الدكتور أحمد العامري، برعاية ولي العهد للمؤتمر، التي تأتي تأكيدا على بيان منهج المملكة وجهودها في خدمة الإسلام والمسلمين، وتسليط الضوء على دورها في تعزيز قيم الوسطية والاعتدال ومبادئ الإسلام الحقة، ومحاربة الغلو والتطرف والإرهاب، ومد جسور التواصل مع الشخصيات العربية والإسلامية والعالمية المؤثرة لاطلاعهم على الصورة الحقيقية للمملكة.
وقال «إن المؤتمر يسعى إلى إيصال رسالة المملكة الرامية، لتحقيق الأمن والسلام في العالم أجمع، من خلال بيان ما تبذله المملكة لخدمة الإسلام والمسلمين، مستهدفة بذلك جميع الفئات من المهتمين بحوار الثقافات والحضارات وأتباع الأديان».
وأوضح الدكتور العامري أن الجامعة سخرت جميع جهودها لتنظيم المؤتمر، ونقل رسالة المملكة إلى العالم في هذا التوقيت الذي تواصل فيه جهودها لترسيخ القيم الإنسانية المشتركة، والتواصل الحضاري بين الثقافات، والجهود الدولية لتحقيق السلم والتعاون المشترك، مشيرا إلى أن هذه الجهود نابعة من جوهر الإسلام وقيمه المعتدلة وهو ما سيتم تناوله خلال المؤتمر.
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