دول مجلس التعاون تؤكد اهتمامها البالغ بحماية حقوق الطفل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج اهتمامها البالغ بحماية وتعزيز حقوق الطفل على المستويات كافة بما يتناغم مع التشريعات والاتفاقيات الأممية الخاصة بحقوق الطفل التي انضمت إليها كامل دول المجلس، والتزامها الراسخ بالمعايير الدولية المعتمدة في هذا السياق.

جاء ذلك في البيان المشترك لدول مجلس التعاون الذي ألقاه المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة بجنيف السفير يوسف بوجيري في سياق النقاش السنوي حول حقوق الطفل ضمن أعمال الدورة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وأشار إلى أن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون خصصت يوما خاصا للاحتفال بالطفل الخليجي الذي يصادف 15 يناير من كل سنة، ويمثل فرصة لإعادة التأكيد على استكمال مسيرة دول المجلس نحو تعزيز حماية هذه الشريحة المهمة من المجتمع، كما يتم تنظيم مختلف البرامج والحملات التثقيفية التي تهدف لنشر الوعي بأهمية رعاية الطفولة، وبالأدوار التي تقوم بها أطياف الدولة والمجتمع كافة لتوفير أفضل الأطر الممكنة لتحقيق نمو وازدهار الطفولة في دول المجلس.

دول مجلس التعاون دعت إلى:

