شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. " السليمان " يوضح حكم استعمال الماء المخلوط بالصابون في الوضوء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالسلام السليمان، حكم استعمال الماء المخلوط بالصابون في الوضوء.

وقال عبدالسلام السليمان خلال لقائه في برنامج فتاوي:" لا حرج في ذلك النبي "عليه الصلاة والسلام" أمر بغسل المحرم بالماء و السدر، وأمر أيضا أن تغسل ابنته بالماء والسدر، وكذلك أمر بمن دخل الإسلام أن يغتسل بماء وسدر".

وأشار:" إذا اختلط الماء بالسدر أو بالصابون وغيره فإنه هو على هيئته وربما يكون أفضل من أجل النظافة و إذهاب الأذى من الجسم، المهم ألا يكون حائل الذهاب الماء إلى الجلد"، موضحا:" لو خلط الماء بالصابون وتغير الماء إلى شئ آخر لا يسمى بالماء وفي هذه الحالة ذكر أهل العلم أن لا يدخل في حكم الماء".