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بالفيديو.. " السليمان " يوضح حكم استعمال الماء المخلوط بالصابون في الوضوء

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالسلام السليمان، حكم استعمال الماء المخلوط بالصابون في الوضوء.

 

وقال عبدالسلام السليمان خلال لقائه في برنامج فتاوي:" لا حرج في ذلك النبي "عليه الصلاة والسلام" أمر بغسل المحرم بالماء و السدر، وأمر أيضا أن تغسل ابنته بالماء والسدر، وكذلك أمر بمن دخل الإسلام أن يغتسل بماء وسدر".

 

وأشار:" إذا اختلط الماء بالسدر أو بالصابون وغيره فإنه هو على هيئته وربما يكون أفضل من أجل النظافة و إذهاب الأذى من الجسم، المهم ألا يكون حائل الذهاب الماء إلى الجلد"، موضحا:" لو خلط الماء بالصابون وتغير الماء إلى شئ آخر لا يسمى بالماء وفي هذه الحالة ذكر أهل العلم أن لا يدخل في حكم الماء".

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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