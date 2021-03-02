شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة يجيب "هل يوجد احتياطات يجب اتباعها بعد تلقي لقاح كورونا؟" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن الوزارة تتابع بشكل مستمر منحنى الإصابات بكورونا في المملكة، مبينا أن المنحنى الوبائي لإصابات كورونا يمر بمرحلة تذبذب

وأوضح العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الدوري حول مستجدات كورونا، ليس هناك أي احتياطات خاصة بعد أخذ لقاح كورونا باستثناء الالتزام بالاحترازات الوقائية.

وأشار إلى توفر أكثر من 350 مركزًا لتلقي اللقاح في المملكة، مبينا أن أكثر من 885 ألف مستفيدٍ تلقوا جرعة لقاح كورونا.