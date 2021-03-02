شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ "السليمان" يوضح حكم وقوع الطلاق على الحائض والحامل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ عبد السلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى حكم وقوع الطلاق على الحائض والحامل .

وقال الشيخ عبد السلام السليمان أن مسألة المرأة الحائض بها خلاف بين العلماء ، فجمهور أهل العلم قال أنه يقع الطلاق ، بينما ذهب جمع من أهل العلم إلى عدم وقوع طلاق الحائض واستدلوا بذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنهما ، عندما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم لأن يطلق زوجته في طهر لم يجامعها فيه وهو ما قال به مفتي المملكة.

وأضاف الشيخ السليمان في فيديو نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء أنه يجب على المسلم إذا أراد أن يطلق زوجته أن يمضي على السنة بأن تكون طاهرة وفي طهر لم يجامعها فيه ، أما الحامل فيقع عليها الطلاق أثناء فترة الحمل بالإجماع .

وأكد الشيخ عبد السلام السليمان أن الله تعالى أراد بمنع الطلاق في فترة الحيض لأن الرجل لا يكون راغباً في زوجته وكذلك ألا يكون قد جامعها قبيل الطلاق لأنه قد يكون هناك فتور بينهما وكذلك منع الطلاق في الغضب لأن الرجل حينها لا يرغب في الزوجة .