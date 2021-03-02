البرلمان العربي يطالب بتحركٍ دولي عاجل لوقف الأعمال الإرهابية الحوثية

أدان البرلمان العربي إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية مقذوفًا عسكريًا تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان بالمملكة؛ ما أسفر عن إصابة عددٍ من المدنيين وتضرر الأعيان المدنية.

وطالب البرلمان العربي في بيان له اليوم المجتمع الدولي بتحركٍ عاجل وحاسم لوقف الأعمال الإرهابية المتكررة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة والممولة من النظام الإيراني، منوّهًا بأن تقاعس المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته تجاه وقف هذه الممارسات يشجع ميليشيا الحوثي على مواصلة أعمالها الإرهابية.

وأكد البرلمان العربي في بيانه على تضامنه ودعمه الكامل لجهود المملكة في اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها حفظ أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، والوقوف معها صفًا واحدًا.

وكان المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أوضح مساء أمس الإثنين، أن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان.

أضاف أنه نتج عن سقوط المقذوف، إصابة (5) مدنيين، منهم (3) مواطنين و(2) من المقيمين من الجنسية اليمنية، بإصابات متوسطة نتيجة تطاير الشظايا، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية المناسبة.

اقرأ أيضا:

سقوط مقذوف حوثي تجاه إحدى القرى الحدودية بجازان.. وإصابة 5 مدنيين