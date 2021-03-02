الصحة: عدم السماح بتطعيم الحوامل والأطفال بلقاح كورونا «مؤقت»

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إنَّ السيدات الحوامل والأطفال حتى الآن لم يُسمح بإعطائهم لقاح كورونا، وأن هذا الأمر مؤقت حتى تنتهي الدراسات.

وأكد «العبدالعالي»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أنَّ الخدمات الصحيَّة لا تزال تتواصل عبر جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث أجرت مراكز تأكد 7589160 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـ 2033517 مراجعًا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـ 28378067 عبر مركز 937، كما بلغ إجمالي الفحوص في المملكة (13727492) فحصًا مخبريًا دقيقًا، مبديًا أمله في أن تثمر الإجراءات الوقائية المتخذة وتكون ذات أثر إيجابي في نزول عدد الحالات والعودة للحياة الطبيعية.

وأجازت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة، استخدام لقاح شركة «أسترازينيكا» البريطانية المضاد لفيروس كورونا (كوفيد–19). وتضمن القرار السماح باستيراده استنادًا إلى البيانات المقدمة لها، بعد مراجعتها بجميع تفاصيلها وفق منهجية علمية دقيقة.

وأعلنت وزارة الصحة، أنها ستعطي جرعة واحدة فقط من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد لمن سبقت إصابتهم بالفيروس، وستكون الجرعة بعد مرور 6 أشهر من تعافيهم، وفق قرار اللجنة الوطنية للأمراض المعدية.

وقال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، إن إعطاء الجرعة الثانية للقاح كورونا، سيكون بأولوية التسجيل، حسب فئات إعطاء اللقاح المعتمدة.. وأضاف: «بدأنا إعطاء اللقاح في جميع مناطق المملكة. أدعو الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح».

وأكَّد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة, في وقت سابق، أن تسارع منحنى الإصابات المؤكدة أصبح أقلَّ مما كان عليه، وأنَّ ذلك لا يعني الاطمئنان، بل مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وصولًا إلى تحقيق آثار إيجابية، وأشار إلى أن الخدمات الصحية متواصلة من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، لا سيما تقديم الاستشارات والفحوصات.

ونبه متحدث الصحة إلى أن اللقاحات المضادة للفيروس، أثبتت فاعليتها في حماية الأفراد، وأن «كل ما نُشر حول وفيات أو أعراض شديدة حول اللقاحات، كان من قبيل المعلومات المغلوطة وغير الدقيقة»، و«سيكون لدينا توسع في إعطاء اللقاحات لجميع فئات المجتمع.. واللقاحات في المملكة مجانية للجميع، وسنكون في المراحل القادمة حاضرين في مناطق المملكة كافةً، باستيعاب وسرعة أعلى».

وأهابت وزارة الصحة بأفراد المجتمع الاستفادة من خدمات عيادات «تطمن» التي هيأتها لخدمة كل من يشعر بأعراض كورونا (ارتفاع درجة الحرارة، ضيق التنفس، ألم الصدر، السعال، احتقان الحلق، الإسهال، فقدان حاستي الشم والتذوق)، وتقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم لهم، وأوضحت أن العيادات يُمكن زيارتها دون حجز موعد، وتوجد في بعض المراكز الصحية وبعض المستشفيات بجميع مناطق المملكة، كما أنها تعمل على مدار الساعة، وبعضها لمدة 16 ساعة طوال أيام الأسبوع.

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