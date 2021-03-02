أمير جازان يطمئن على المتضررين من سقوط شظايا «المقذوف الحوثي»

اطمأن الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان على المتضررين من سقوط شظايا المقذوف العسكري الذي أُطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية بالمنطقة، ونتج عنه وقوع إصابات بين المدنيين وأضرار مادية بمنزلين ومحل تموينات و3 مركبات.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه أمير منطقة جازان اليوم بالمتضررين، سائلًا المولى- سبحانه- أن يحفظ هذا الوطن من كيد العابثين وأن يديم أمنه وأمانه.

وكان المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أوضح مساء أمس الإثنين، أن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان.

أضاف أنه نتج عن سقوط المقذوف، إصابة (5) مدنيين، منهم (3) مواطنين و(2) من المقيمين من الجنسية اليمنية، بإصابات متوسطة نتيجة تطاير الشظايا، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية المناسبة.

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