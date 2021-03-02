لاستلام جواز السفر بعد تجديده.. «البريد» يوضح الخطوات والآلية

أوضحت مؤسسة البريد السعودي، طريقة وآلية إمكانية قيام المواطن بالاستفادة من خدمة استلام جواز السفر عقب القيام بتجديده من خلال منصة أبشر.

وشاركت مؤسسة البريد، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، صورة معلوماتية «إنفوجراف»، كشفت من خلاله إجراءات وخطوات الاستفادة من الخدمة.

وكتبت المؤسسة، في تغريدتها، «جدد جواز سفرك ولا تشيل هم الاستلام من خلال شراكتنا مع مديرية الجوازات السعودية جوازك الجديد واصل لبيتك من خلال العنوان الوطني.. البريد السعودي».

وبينّ البريد السعودي، طريقة الحصول على جواز السفر بعد قيام المستخدم بتجديده من خلال خدمات منصة أبشر.

وأوضحت مؤسسة البريد، أنه يمكن الاستفادة من خدمة استلام جواز السفر من خلال خدماتها الإلكترونية وذلك عن طريق إتباع الخطوات والإجراءات التالية:

- التأكد من وجود عنوان وطني صحيح للعميل.

- الدخول على حساب المستفيد في منصة أبشر.

- من القائمة اضغط على خيار «تجديد جواز السفر».

- اختر العنوان الوطني للعميل.

- اطبع نموذج التوصيل الذي سيظهر للعميل بعد اختيار خدمة التوصيل لتسليمه لموظف البريد.

- قم بسداد رسوم التوصيل (30 ريالًا فقط).

- يتم تسليم الجواز القديم لأقرب فروع البريد السعودي للعميل.

- سيتم توصيل الجواز الجديد والقديم للعميل خلال (3 أيام عمل) بحد أقصى.

وتواصل مؤسسة البريد السعودي التعريف بخدماتها الإلكترونية عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع تويتر.

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