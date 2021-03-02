وزارة الصحة: 486 حالة حرجة بين مصابي كورونا

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إنَّ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة (378002) حالة، من بينها (2571) حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (486) حالة حرجة.

وبيَّن العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم, أن عدد متلقي اللقاح بلغ حتى الآن 885411 شخصًا، مشيرًا إلى أن إعطاء اللقاحات في توسع وازدياد عبر 350 مركزًا في مختلف مناطق المملكة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 378 ألفًا واثنين.

وأكدت وزارة الصحة، تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6505 أشخاص، مشيرة إلى أن إجمالي حالات التعافي بلغت 368 ألفًا و926 شخصًا، بعد شفاء 286 شخصًا.

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