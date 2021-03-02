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المنيع لــ «عاجل»: المرأة تستطيع العمل كـ«مأذون أنكحة»

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الرياض - محمد عبدالله - أكد أن دورها يكون التوثيق

أكد الشيخ عبدالله المنيع عضو هيئة كبار العلماء لـ «عاجل»، أنَّ المرأة تستطيع أن تعمل مأذون أنكحة ولا شيء في ذلك؛ مشيرًا إلى أن مأذون الأنكحة مُوَثِّق فقط.

يُذكر أن وزارة العدل تولي المأذون الشرعي عناية كبيرة وذلك إيمانًا منها بأهمية وجوده في المجتمع ومن هنا تم إنشاء الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة والتي تعنى بهذا الجانب.

ونظاميًا يصدر وزير العدل الرخص لمأذوني عقود الأنكحة وفقًا لما يضعه من ضوابط وتتولى وزارة العدل الإشراف على أعمالهم ومتابعتها وتوثق المحكمة المختصة ما يصدر منهم بعد التحقق من صحة الإجراءات الشرعية والنظامية.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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