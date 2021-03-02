السعودية اليوم / محافظ العيدابي يرأس اجتماع المجلس المحلي



العيدابي 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واس

رأس محافظ العيدابي عبدالله الظافري اليوم، اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة .

وأكد الظافري أهمية العمل لتلبية الاحتياجات التنموية كافة ، وضرورة سرعة إنجاز المشروعات المدرجة في الوقت المحدد لها بما يسهم في دفع عجلة التنمية، وتقديم أفضل الخدمات.

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19:59ت م

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