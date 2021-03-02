السعودية اليوم / شرطة مكة: القبض على شخص ارتكب جرائم سرقة 17 مركبة وأجهزة كهربائية



مكة المكرمة 18 رجب 1442هـ الموافق 2 مارس 2021م واس

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهات المختصة بشرطة العاصمة المقدسة من القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر، لارتكابه جرائم سرقة (17) مركبة، وأجهزة كهربائية، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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19:37ت م

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