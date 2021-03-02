

عمّان 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 5124 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 354143 حالة شفاء بعد تسجيل 2887 حالة إضافية، كما سجلت 29 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4756 حالة.

// انتهى //

18:50ت م

0203



عمّان 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 5124 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 402282 إصابة.وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 354143 حالة شفاء بعد تسجيل 2887 حالة إضافية، كما سجلت 29 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4756 حالة.// انتهى //18:50ت م0203

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأردن تسجل 5124 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.