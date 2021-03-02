السعودية اليوم / رئيس جامعة جازان يستقبل سفير جهورية بنغلاديش



جيزان 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واس

استقبل معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني اليوم سفير جهورية بنغلاديش الشعبية لدى المملكة الدكتور محمد جاويد باتواري والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المتعلقة بالتعاون الدولي والتبادل الثقافي بين الجامعة ومؤسسات التعليم في بنغلاديش وفق لوائح القبول الخاصة بطلاب المنح في الجامعات

// انتهى //

18:49ت م

0202



جيزان 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واساستقبل معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني اليوم سفير جهورية بنغلاديش الشعبية لدى المملكة الدكتور محمد جاويد باتواري والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المتعلقة بالتعاون الدولي والتبادل الثقافي بين الجامعة ومؤسسات التعليم في بنغلاديش وفق لوائح القبول الخاصة بطلاب المنح في الجامعات السعودية // انتهى //18:49ت م0202

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