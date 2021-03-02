

أديس أبابا 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واس

ارتفعت حصيلة الإصابات جراء فيروس

وأوضح المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان له اليوم أن إجمالي حالات الوفيات بلغ 104012 حالة، فيما تعافى نحو 3484646 حالة من الفيروس.

// انتهى //

18:04ت م

0193



أديس أبابا 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واسارتفعت حصيلة الإصابات جراء فيروس كورونا المستجد في دول القارة الأفريقية لتصل إلى 3905936 حالة.وأوضح المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان له اليوم أن إجمالي حالات الوفيات بلغ 104012 حالة، فيما تعافى نحو 3484646 حالة من الفيروس.// انتهى //18:04ت م0193

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في القارة الأفريقية إلى 3905936 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.