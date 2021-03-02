السعودية | الأمير فيصل بن فرحان يلتقي وزيرة خارجية النرويج

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، بمعالي وزيرة خارجية مملكة النرويج ايني إريكسون، وذلك عبر الاتصال المرئي.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، إضافة للمسـتجدات والتطورات الإقليمية الراهنة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.