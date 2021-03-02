هل يمكن إضافة تابعين عبر تطبيق حساب المواطن ؟ البرنامج يرد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

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كشف حساب متابعات الخليج 365 عن كيفية إضافة التابعين من قبل المستفيد الرئيسي، وذلك ردًا على استفسارات بعض المستفيدين الذي فشلوا في إضافة تابعين جدد من خلال تطبيق حساب متابعات الخليج 365.

طريقة إضافة تابع

وردًا على مواطن فشل في إضافة تابع عبر التطبيق، أوضحت خدمة المستفيدين في البرنامج أنه لا يمكن إضافة تابع من خلال التطبيق، ولكن يمكن عن طريق البوابة الإلكترونية من خلال الرابط: http://ca.gov.sa ، وأضاف أنه بإمكان المستفيد إضافة التابعين عن طريق حسابه (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين ، وإضافة التابع ثم الضغط على أيقونة حفظ).

تعليق التسجيل مؤقتًا

وردًا على مستفيد آخر فشل في الدخول على حسابه لإضافة تابعين جُدد أشارت خدمة المستفيدين إلى أن المستفيد، نظرًا لعدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقًا بـ 90 يومًا، فقد تم إيقاف حسابه بالبرنامج، وتم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب متابعات الخليج 365.

وفي وقت سابق شدد البرنامج، على أهمية تصحيح البيانات في المهلة المحددة وتقديم اعتراض في حال توقف الدعم المستحق.

ضوابط حساب متابعات الخليج 365

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب متابعات الخليج 365 بعد تاريخ صرف الدعم للدورة ( 28 ) من شهر مارس لعام 2020م.

وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية ( عقد إيجار موحد من منصة إيجار – صك ملكية السكن – مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية) كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم، فيما تبقى مهلة إلى العاشر من شهر يونيو الماضي للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

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