أمانة العاصمة المقدسة تلزم الملاك بإزالة مخلفات البناء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-02

متابعات الخليج 365 - ولاء المطرفي - الرياض

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تواصل أمانة العاصمة المقدسة جهودها لإزالة التشوه البصري ورفع المخلفات حيث ألزمت بلدية العمرة التابعة للأمانة، مُلاك الأراضي برفع وإزالة مخلفات ومواد البناء من الأرصفة والطرق المحيطة وتنظيف المنطقة بالكامل وإعادة الوضع الطبيعي لها.

وتهدف أعمال إزالة مخلفات البناء إلى تحسين المشهد البصري بالعاصمة المقدسة، وتمهيد الأراضي بالأحياء السكنية وتنظيفها من المخلفات، والارتقاء بمستوى الخدمات البلدية.

حملات أمانة العاصمة المقدسة

وخلال الفترة الأخيرة نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في البلديات الفرعية، حملات رقابية لإزالة الظواهر السلبية ومعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأسفرت الحملات عن إزالة 35 حاجزًا خرسانيًا، إلى جانب حصر 82 سيارة تالفة، كما ألزمت الأمانة أصحاب المباني “تحت الإنشاء” بإزالة مخلفات البناء من الأراضي الفضاء ورفع مخلفات أعمالهم وتطبيق اشتراطات السلامة.

وأكدت الأمانة المتابعة المستمرة لجميع المواقع، داعيةً جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن المخالفين، من أجل الحفاظ على سلامة الجميع، واتباع التعليمات التي فرضتها الأمانة من خلال مركز البلاغات الموحد 940 وقنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة.



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