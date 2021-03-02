

رفحاء 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واس

انطلقت أمس حملة تحصين الثروة الحيوانية ضد مرض الحمى القلاعية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية, وتستهدف أكثر من 500 ألف رأس من الماشية.

وتهدف الحملة التي نفذها مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة وتستمر لمدة شهرين إلى مكافحة الأمراض الحيوانية الوبائية والمشتركة, والحد من انتشار هذا المرض الوبائي، تماشيا مع خطة وزارة البيئة في السيطرة ومكافحة مرض الحمى القلاعية.

ودعا مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة برفحاء مربي الماشية إلى ضرورة المبادرة بتسجيل موعد لتطعيم الماشية ضد مرض الحمى القلاعية، وتقديم طلب موعد تحصين عن طريق "منصة ميعاد" والتعاون مع الفرق المختصة في ذلك.

// انتهى//

18:37ت م

0199





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم/ "البيئة" برفحاء تبدأ حملة تطعيم الماشية ضد القلاعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.