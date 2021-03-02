السعودية اليوم / سمو أمير منطقة حائل يستقبل مدير الإدارة العامة للفروع في البنك المركزي



حائل 18 رجب 1442هالموافق 2 مارس 2021م واس

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم مع مدير الإدارة العامة للفروع ومراكز النقد في البنك المركزي السعودي وليد بن عبدالكريم السيال.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الاحتياجات الخدمية والمالية والاطلاع على تقارير مجلس المنطقة حول الوضع الحالي للخدمات المتوفرة ومقترحات آليات العمل على تطوير الخدمات مستقبلاً.

// انتهى //

17:31ت م

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