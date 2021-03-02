السعودية اليوم / معهد الإدارة العامة ينفذ 22 برنامجاً تدريبياً للقطاع الثالث



الرياض 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واس

ينفذ معهد الإدارة العامة 22 برنامجاً تدريبياً موجهاً للقطاع الثالث خلال المدة من 7 إلى 11 مارس الجاري، وذلك في إطار سعيه لتطوير قدرات ومهارات القوى البشرية الوطنية وتمكينهم من أداء أدوارهم المهنية والوظيفية بكفاءة وفاعلية.

وتنفذ البرامج في ظل مستهدفات المعهد الإستراتيجية الرامية إلى تفعيل الشراكات المجتمعية مع الجمعيات والمؤسسات الوطنية التي تسهم بدور حيوي في التنمية الشاملة, وتشتمل مجموعة متنوعة من الدورات التي تزود المتدربين بمهارات فنية ومهنية وتنفيذية تكسب المتدرب القدرة على أداء وظيفته وأدواره المهنية بجودة وإنتاجية كبيرتين، حيث ينفذ المعهد الدورات التالية: إدارة الوقت، ومهارات السكرتارية الإبداعية، والنماذج الإلكترونية، وتنمية مهارات التصميم، والتوعية بأمن المعلومات وحماية البيانات لغير التقنيين، وتصميم الاستبانة، وبرنامج إعداد التقارير الإحصائية، والتصوير الفوتوغرافي، وإعداد التقارير الإحصائية، والكتابة المهنية الاحترافية، وبيئة العمل، والاتصال في العلاقات العامة، وإدارة التغيير، ومعالجة النصوص باحترافية، وسلوكيات الوظيفة وأخلاقيات العمل، وإعداد التقارير الإحصائية، وتحفيز الموظفين، ومقدمة لمؤشرات الأداء، والاتصال والتواصل مع الآخرين، وتحليل القرارات الإدارية، والتعامل مع ضغوط العمل، وإدارة الأداء.

ودعا المعهد جميع منسوبي مؤسسات القطاع الثالث إلى التسجيل في البرامج التدريبية والاستفادة من محتوياتها الثرية وذلك عبر الرابط التالي:http://surveys.ipa.edu.sa/n/zzzlb.aspx ، وينتهي التسجيل الساعة الثانية من ظهر غد الأربعاء.

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17:31ت م

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