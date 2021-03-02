السعودية اليوم / جامعة جازان تدشن وحدة لقاحات كورونا بمدينة جازان "للصناعات"



جيزان 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واس

دشنت جامعة جازان وحدة لقاحات

وأوضح الدكتور إسحاق أنه انطلاقًا من دور الجامعة في خدمة المجتمع فقد تم الانتقال إلى مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية من خلال العيادات الطبية المتنقلة والمجهزة بأحدث الوسائل التقنية المتقدمة في خطوة تؤكد حرص الجامعة على خدمة مجتمعها.

من جانبه أشار الجهني إلى أن جامعة جازان تمتلك منظومة صحية متطورة مكّنتها من أداء مهامها في إعطاء اللقاحات لمنسوبيها وللمجتمع وسط تنظيمات عالية الدقة.

فيما أوضح المشرف على المستشفى الجامعي الدكتور مدني آل عيسى أنه سيتم استكمال جميع الإجراءات التسجيلية من خلال منصة "محصن" في الموقع نفسه، إضافة إلى تسجيل المستفيدين في المنصات الخاصة بوزارة الصحة لاستكمال إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح.

يذكر أن مركز لقاحات كورونا "كوفيد-19" بجامعة جازان يواصل استقبال المسجلين من خلال منصة الجامعة "محصن" وتطبيق صحتي، وسط تنظيمات وإجراءات احترازية للحفاظ على سلامتهم.

// انتهى //

17:09ت م

0178



جيزان 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واسدشنت جامعة جازان وحدة لقاحات كورونا المتنقلة بمقر مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية اليوم، بحضور وكيل جامعة جازان للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق والرئيس التنفيذي للمدينة المهندس عبد الهادي الجهني.وأوضح الدكتور إسحاق أنه انطلاقًا من دور الجامعة في خدمة المجتمع فقد تم الانتقال إلى مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية من خلال العيادات الطبية المتنقلة والمجهزة بأحدث الوسائل التقنية المتقدمة في خطوة تؤكد حرص الجامعة على خدمة مجتمعها.من جانبه أشار الجهني إلى أن جامعة جازان تمتلك منظومة صحية متطورة مكّنتها من أداء مهامها في إعطاء اللقاحات لمنسوبيها وللمجتمع وسط تنظيمات عالية الدقة.فيما أوضح المشرف على المستشفى الجامعي الدكتور مدني آل عيسى أنه سيتم استكمال جميع الإجراءات التسجيلية من خلال منصة "محصن" في الموقع نفسه، إضافة إلى تسجيل المستفيدين في المنصات الخاصة بوزارة الصحة لاستكمال إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح.يذكر أن مركز لقاحات كورونا "كوفيد-19" بجامعة جازان يواصل استقبال المسجلين من خلال منصة الجامعة "محصن" وتطبيق صحتي، وسط تنظيمات وإجراءات احترازية للحفاظ على سلامتهم.// انتهى //17:09ت م0178

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة جازان تدشن وحدة لقاحات كورونا بمدينة جازان "للصناعات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.