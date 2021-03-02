شكرا لقرائتكم خبر عن "الحقوقيين العرب" المساس بأمن المملكة يشكل تهديدا للأمن العربي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد اتحاد الحقوقيين العرب رفضة الممارسات العدوانية والاعتداءات الإرهابية المتكررة للمليشيات الحوثية على أراضي المملكة باستهداف المدنيين والمناطق المدنية المختلفة .

وقال الاتحاد في بيان صدر عنه : هذه الممارسات العدوانية الإرهابية والتي تشكل خرقا لقواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية ذات الصلة التي تمنع استخدام القوة او التهديد باستخدامها في العلاقات بين الدول ، كما انها تشكل خرقا لقواعد القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الانسان واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ، وفي الوقت ذاته فان هذه الممارسات والاعمال العدوانية الاستفزازية ما هي الا جرائم مستمرة وخطر داهم يهدد الامن والاستقرار في المنطقة .

كما يؤكد "الاتحاد " على أن المساس بأمن المملكة يشكل تهديدا للأمن العربي ، ويجدد موقفه بدعم كافة الجهود الدولية والإقليمية بالوقوف الى جانب المملكة للحفاظ على سيادتها وامنها واستقرارها وسلامة أراضيها من أي اعتداء ، مع التأكيد على عدم التدخل في شؤونها الداخلية .

و طالب " اتحاد الحقوقيين العرب " ، مجلس الأمن الدولي ممارسة صلاحياته بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة واتخاذ التدابير اللازمة لمنع وردع أي عدوان او احتكاك دولي من شانه تهديد وزعزعة امن واستقرار المنطقة باعتبار ان الممارسات والاعتداءات المتكررة للمليشيات الحوثية والجهات الداعمة لها ما هي الا عملا من اعمال العدوان بالمفهوم القانوني الوارد في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة .