شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة نايف العربية تنظم حلقة علمية عن "التقنيات الحديثة في الكشف عن تهريب المخدرات" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت , أعمال الحلقة العلمية "التقنيات الحديثة في الكشف عن تهريب المخدرات"، التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي في إطار برنامجها العلمي للعام 2021م خلال الفترة من 2 ــ 3/مارس 2021م.

ويشارك في أعمال الحلقة التي عقدت -عبر الاتصال المرئي- 400 متخصص من منسوبي وزارات الداخلية والمؤسسات ذات العلاقة من الدول العربية والعالمية, بالإضافة إلى المكتب العربي لشؤون المخدرات والجريمة، واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بدولة المقر والجمارك الفرنسية والجمارك السعودية، بالإضافة إلى الإدارة العامة للمختبرات الجنائية بوزارة الداخلية بدولة الكويت.

وأوضح مدير العلاقات الخارجية بالجامعة خالد الحرفش أن الحلقة تنظم انطلاقًا من الإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية لكون جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وبين أن تنظيمها يأتي أيضًا في إطار جهود جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لمكافحة المخدرات، وتتويجاً للجهود التي يبذلها المجتمع العربي والدولي لمكافحة المخدرات والتعريف بالأنواع الجديدة منها والتقنيات الحديثة المستخدمة في الكشف الميداني والمخبري للمخدرات, متطلعاً أن تسهم الحلقة من خلال محاورها وجلساتها في تحقيق الغايات والأهداف التي عُقدت من أجلها.

وتهدف الحلقة إلى تعريف المشاركين بالاستخدامات غير المشروعة للأدوية والعقاقير الطبية، وإطلاعهم على أحدث التقنيات في الكشف عن تهريب المخدرات وسبل الرقابة عليها، وتزويد المشاركين بأبرز المعوقات التي تواجه العاملين في الجهات المعنية. كما ستتناول محاور الحلقة أنواع المخدرات الاصطناعية الجديدة وأساليب إخفائها، والاستخدام المزدوج للعقاقير الصيدلانية ذات التأثير النفسي والعقلي، وتحديات التغيير في سوق المخدرات على الرقابة الأمنية والقانونية.

مما يذكر أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تبذل جهودًا متواصلة لمكافحة المخدرات, حيث نظمت في هذا الإطار العديد من المناشط العلمية والتدريبية بالتعاون مع المؤسسات العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة، كما ناقشت الجامعة في هذا الشأن كثيرًا من رسائل الماجستير والدكتوراه، وأصدرت عددًا من الدراسات العلمية المحكمة ذات العلاقة ضمن سلسلة إصداراتها العلمية.