شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان : يجب الوقف الفوري للهجمات الحوثية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت باكستان بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي بمقذوف عسكري إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، ما أسفر عن إصابة خمسة مدنيين، فضلًا عن تضرر عدد من المنازل والمركبات.

وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم إن هذه الهجمات لا تعد انتهاكاً لسيادة وسلامة المملكة فحسب .. بل إنها تهدد أيضًا حياة الأبرياء.

ودعت باكستان إلى ضرورة الوقف الفوري لمثل هذه الهجمات، مؤكدة وقوفها وتضامنها مع المملكة ضد مثل هذه الهجمات الإرهابية الجبانة.

كما طالبت باكستان ميليشيا الحوثي بوقف هجماتها على محافظة مأرب في اليمن، مؤكدة ضرورة إيجاد حل سياسي شامل للصراع في اليمن بالوسائل السلمية.