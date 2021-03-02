شكرا لقرائتكم خبر عن مصر : استهداف الميليشيا لـ"جازان" عمل إرهابي جبان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت مصر ، بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي بمقذوف عسكري إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، مما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين والمُقيمين وتضرر عدد من المنازل والمركبات.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم، دعمها الكامل والمستمر حكومة وشعبًا لما تتخذه المملكة من تدابير وإجراءات لحماية وصون أمنها واستقرارها ولضمان سلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية الجبانة التي تقوض من السلم والأمن في المنطقة، وتنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمُصابين.