شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. ”الخليج 365” ترصد بدء التطعيم ضد كورونا داخل السيارة في أبها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت جولة "اليوم" بدء خدمة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) داخل السيارة في أبها.

وقال أحد المواطنين الذين يتلقون التطعيم :"نشكر حكومتنا الرشيدة على ماتبذله في خدمة المواطن ، والشكر موصول لوزارة الصحة على الخدمة الراقية".

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن بدء التطعيم باللقاح المضاد لـ«كورونا» داخل السيارة في 4 مدن، هي: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، أبها.