شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشورى يبحث تعزيز العلاقات البرلمانية مع سفير أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مكتبه بمقر المجلس بالرياض اليوم، سفير أفغانستان لدى المملكة أحمد جاويد مجددي.

وفي بداية الاستقبال رحب رئيس مجلس الشورى بالسفير الأفغاني في زيارته للمجلس، متمنيًا العمل والتعاون المشترك بما يحقق تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع الصعد، لاسيما على صعيد التعاون والعلاقات البرلمانية التي تجمع مجلس الشورى والبرلمان الأفغاني.

وأشار إلى أهمية تعزيز أعمال لجان الصداقة البرلمانية المشتركة بين مجلس الشورى والبرلمان الأفغاني، مؤكدًا أهمية التواصل المستمر لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.

من جهته نقل السفير الأفغاني لدى المملكة أحمد جاويد مجددي تحيات رئيسي مجلس النواب، ومجلس الشورى بالجمهورية الأفغانية إلى معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مؤكداً أهمية التعاون بين جمهورية أفغانستان والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، وتفعيل العلاقات البرلمانية ودورها في تحقيق تقارب أكبر وإسهام أوسع في تنمية العلاقات الثنائية.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، لاسيما تعزيز التواصل والعلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلسي النواب والشورى في افغانستان.